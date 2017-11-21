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Матч-центр
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Матко Обрадович
№69
Вратарь
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Команда
Марибор
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
21.11.2017
21 нояб. 2017
вт
20:00
Спартак
1 : 1
Марибор
21.11.2017
21 нояб. 2017
вт
20:00
был в запасе
Спартак
1
Марибор
1
был в запасе
1.11.2017
1 нояб. 2017
ср
22:45
Ливерпуль
3 : 0
Марибор
1.11.2017
1 нояб. 2017
ср
22:45
был в запасе
Ливерпуль
3
Марибор
0
был в запасе
17.10.2017
17 окт. 2017
вт
21:45
Марибор
0 : 7
Ливерпуль
17.10.2017
17 окт. 2017
вт
21:45
был в запасе
Марибор
0
Ливерпуль
7
был в запасе
13.09.2017
13 сент. 2017
ср
21:45
Марибор
1 : 1
Спартак
13.09.2017
13 сент. 2017
ср
21:45
был в запасе
Марибор
1
Спартак
1
был в запасе