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Эванс Кангва
№10
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Замбия
Дата рождения
9 окт. 1992 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 66'
Арсенал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 66'
7.03.2020
7 марта 2020
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Арсенал
7.03.2020
7 марта 2020
сб
14:00
минуты: 77' - 90'
Оренбург
2
Арсенал
0
минуты: 77' - 90'
1.03.2020
1 марта 2020
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Арсенал
1.03.2020
1 марта 2020
вс
19:00
минуты: 86' - 90'
Сочи
1
Арсенал
2
минуты: 86' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
минуты: 87' - 90'
Арсенал
4
Локомотив
0
минуты: 87' - 90'
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
ЦСКА
0 : 1
Арсенал
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
был в запасе
ЦСКА
0
Арсенал
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
Краснодар
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
1
Краснодар
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Арсенал
0 : 1
Зенит
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
19:00
Спартак
0 : 1
Арсенал
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
19:00
минуты: 85' - 90'
Спартак
0
Арсенал
1
минуты: 85' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Ахмат
1 : 1
Арсенал
76'
76'
76'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
76'
минуты: 71' - 90'
Ахмат
1
Арсенал
1
минуты: 71' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Сочи
57'
57'
57'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 69'
Арсенал
1
Сочи
1
минуты: 1' - 69'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
11'
11'
11'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
11'
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Урал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 89'
Арсенал
1
Урал
1
минуты: 1' - 89'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
Зенит
3 : 1
Арсенал
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
ЦСКА
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 75' - 90'
Арсенал
1
ЦСКА
2
минуты: 75' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
Арсенал
2 : 1
Оренбург
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
минуты: 90' - 90'
Арсенал
2
Оренбург
1
минуты: 90' - 90'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:30
Крылья Советов
2 : 3
Арсенал
24'
55'
24'
55'
24'
55'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:30
24'
минуты: 1' - 71'
Крылья Советов
2
Арсенал
3
минуты: 1' - 71'
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
Арсенал
1 : 1
Динамо
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'