Лоренцо Дель Пинто
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:00
Кьево
1 : 0
Беневенто
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:00
был в запасе
Кьево
1
Беневенто
0
был в запасе
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:00
Беневенто
1 : 0
Дженоа
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:00
был в запасе
Беневенто
1
Дженоа
0
был в запасе
4.02.2018 4 февр. 2018 вс 22:45
Беневенто
0 : 2
Наполи
4.02.2018 4 февр. 2018 вс 22:45
был в запасе
Беневенто
0
Наполи
2
был в запасе
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
Торино
3 : 0
Беневенто
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
был в запасе
Торино
3
Беневенто
0
был в запасе
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
Болонья
3 : 0
Беневенто
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
был в запасе
Болонья
3
Беневенто
0
был в запасе
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 17:00
Беневенто
3 : 2
Сампдория
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 17:00
был в запасе
Беневенто
3
Сампдория
2
был в запасе
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 17:00
Беневенто
1 : 0
Кьево
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 17:00
был в запасе
Беневенто
1
Кьево
0
был в запасе
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
Дженоа
1 : 0
Беневенто
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Беневенто
0
минуты: 1' - 90'
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 20:00
Беневенто
1 : 2
СПАЛ
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 20:00
был в запасе
Беневенто
1
СПАЛ
2
был в запасе
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 17:00
Удинезе
2 : 0
Беневенто
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 90'
3.12.2017 3 дек. 2017 вс 14:30
Беневенто
2 : 2
Милан
3.12.2017 3 дек. 2017 вс 14:30
был в запасе
Беневенто
2
Милан
2
был в запасе
27.11.2017 27 нояб. 2017 пн 22:45
Аталанта
1 : 0
Беневенто
27.11.2017 27 нояб. 2017 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Аталанта
1
Беневенто
0
минуты: 1' - 90'
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 17:00
Беневенто
1 : 2
Сассуоло
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 17:00
был в запасе
Беневенто
1
Сассуоло
2
был в запасе
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:00
Беневенто
0 : 3
Фиорентина
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:00
был в запасе
Беневенто
0
Фиорентина
3
был в запасе