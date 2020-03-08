Эдди Сальседо
№29
Нападающий
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
1 окт. 2001 (18) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
8.03.2020 8 марта 2020 вс 17:00
Сампдория
2 : 1
Верона
8.03.2020 8 марта 2020 вс 17:00
минуты: 88' - 90'
Сампдория
2
Верона
1
минуты: 88' - 90'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 14:30
Удинезе
0 : 0
Верона
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 14:30
был в запасе
Удинезе
0
Верона
0
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
Наполи
2 : 0
Верона
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
был в запасе
Наполи
2
Верона
0
был в запасе
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 19:00
Верона
2 : 0
Сампдория
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'