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Франческо Кассата
№24
Полузащитник
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Команда
Дженоа
Гражданство
Италия
Дата рождения
16 июля 1997 (22) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
8.03.2020
8 марта 2020
вс
17:00
Милан
1 : 2
Дженоа
41'
41'
41'
8.03.2020
8 марта 2020
вс
17:00
41'
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
Дженоа
2 : 3
Лацио
57'
57'
57'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
57'
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Лацио
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:00
Болонья
0 : 3
Дженоа
85'
85'
85'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:00
был в запасе
Болонья
0
Дженоа
3
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
1
Кальяри
0
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Аталанта
2 : 2
Дженоа
84'
84'
84'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
2
Дженоа
2
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
Дженоа
1 : 3
Рома
61'
61'
61'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Рома
3
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
Верона
2 : 1
Дженоа
77'
77'
77'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
20:00
Дженоа
2 : 1
Сассуоло
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 79' - 90'
Дженоа
2
Сассуоло
1
минуты: 79' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:00
Интер
4 : 0
Дженоа
34'
34'
34'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Интер
4
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
22'
22'
22'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:30
Лечче
2 : 2
Дженоа
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:30
был в запасе
Лечче
2
Дженоа
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:00
Дженоа
0 : 1
Торино
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Торино
1
минуты: 1' - 90'
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
22:45
СПАЛ
1 : 1
Дженоа
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:45
Наполи
0 : 0
Дженоа
79'
79'
79'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Ювентус
2 : 1
Дженоа
4'
4'
4'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:45
Дженоа
3 : 1
Брешиа
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Дженоа
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Парма
5 : 1
Дженоа
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Парма
5
Дженоа
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:45
Дженоа
1 : 2
Милан
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:45
был в запасе
Дженоа
1
Милан
2
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Лацио
4 : 0
Дженоа
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 69'
Лацио
4
Дженоа
0
минуты: 1' - 69'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Дженоа
0 : 0
Болонья
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
Дженоа
0
Болонья
0
был в запасе
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