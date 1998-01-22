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Рожерио (Рожерио да Силва)
№26
Защитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 янв. 1998 (22) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Сассуоло
0 : 1
Парма
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
0
Парма
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:30
СПАЛ
1 : 2
Сассуоло
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:30
был в запасе
СПАЛ
1
Сассуоло
2
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:45
Сассуоло
4 : 2
Рома
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Сассуоло
4
Рома
2
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
90'
90'
90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
0
Сассуоло
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:00
Сассуоло
2 : 1
Торино
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:00
был в запасе
Сассуоло
2
Торино
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
14:30
Удинезе
3 : 0
Сассуоло
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Удинезе
3
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
22:45
Сассуоло
1 : 2
Наполи
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
22:45
был в запасе
Сассуоло
1
Наполи
2
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
Брешиа
0 : 2
Сассуоло
30'
30'
30'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Брешиа
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Милан
0 : 0
Сассуоло
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Милан
0
Сассуоло
0
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Торино
2 : 1
Сассуоло
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Торино
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'