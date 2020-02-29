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Мануэль Лаццари
№29
Полузащитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Италия
Дата рождения
29 нояб. 1993 (26) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:00
Лацио
2 : 0
Болонья
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
Дженоа
2 : 3
Лацио
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
был в запасе
Дженоа
2
Лацио
3
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 1
Интер
90'
90'
90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Лацио
2
Интер
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
Парма
0 : 1
Лацио
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Парма
0
Лацио
1
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
22:45
Лацио
0 : 0
Верона
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
0
Верона
0
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Лацио
5 : 1
СПАЛ
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Рома
1 : 1
Лацио
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
Лацио
5 : 1
Сампдория
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
20:00
Лацио
1 : 0
Наполи
27'
27'
27'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:30
Брешиа
1 : 2
Лацио
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
Кальяри
1 : 2
Лацио
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:45
Лацио
3 : 1
Ювентус
63'
63'
63'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
3
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Лацио
3 : 0
Удинезе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
3
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Лацио
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Лацио
4 : 2
Лечче
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
4
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
22:45
Милан
1 : 2
Лацио
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Лацио
4 : 0
Торино
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Лацио
4
Торино
0
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
22:45
Фиорентина
1 : 2
Лацио
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Болонья
2 : 2
Лацио
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Болонья
2
Лацио
2
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Лацио
4 : 0
Дженоа
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Лацио
4
Дженоа
0
был в запасе
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