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Лука Мора
№20
Полузащитник
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Команда
СПАЛ
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
СПАЛ
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
СПАЛ
1
был в запасе
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
Сампдория
2 : 0
СПАЛ
84'
84'
84'
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Сампдория
2
СПАЛ
0
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
СПАЛ
2 : 2
Торино
90'
90'
90'
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
СПАЛ
2
Торино
2
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
20:00
Беневенто
1 : 2
СПАЛ
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
20:00
был в запасе
Беневенто
1
СПАЛ
2
был в запасе
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
17:00
СПАЛ
2 : 2
Верона
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
2
Верона
2
был в запасе
1.12.2017
1 дек. 2017
пт
20:30
Рома
3 : 1
СПАЛ
1.12.2017
1 дек. 2017
пт
20:30
был в запасе
Рома
3
СПАЛ
1
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
Кьево
2 : 1
СПАЛ
81'
81'
81'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
был в запасе
Кьево
2
СПАЛ
1
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
СПАЛ
1 : 1
Фиорентина
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
1
Фиорентина
1
был в запасе
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
20:00
Аталанта
1 : 1
СПАЛ
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
1
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
СПАЛ
1 : 0
Дженоа
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
1
Дженоа
0
был в запасе
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
Ювентус
4 : 1
СПАЛ
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
был в запасе
Ювентус
4
СПАЛ
1
был в запасе
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
СПАЛ
0 : 1
Сассуоло
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:00
Болонья
2 : 1
СПАЛ
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
16:00
СПАЛ
1 : 1
Кротоне
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Кротоне
1
минуты: 1' - 90'
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
19:00
СПАЛ
2 : 3
Наполи
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
2
Наполи
3
минуты: 1' - 90'
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
Милан
2 : 0
СПАЛ
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Милан
2
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:00
СПАЛ
0 : 2
Кальяри
90'
90'
90'
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Кальяри
2
минуты: 1' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:30
Интер
2 : 0
СПАЛ
45'
45'
45'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Интер
2
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
Лацио
0 : 0
СПАЛ
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
0
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'