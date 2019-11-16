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Матч-центр
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Том Локьер
№4
Защитник
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Команда
Бристоль Роверс
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
30 дек. 1994 (25) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
20:00
Азербайджан
0 : 2
Уэльс
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Азербайджан
0
Уэльс
2
минуты: 1' - 90'
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
Уэльс
1 : 1
Хорватия
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Уэльс
1
Хорватия
1
минуты: 1' - 90'
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
Словакия
1 : 1
Уэльс
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Словакия
1
Уэльс
1
минуты: 1' - 90'
6.09.2019
6 сент. 2019
пт
21:45
Уэльс
2 : 1
Азербайджан
6.09.2019
6 сент. 2019
пт
21:45
был в запасе
Уэльс
2
Азербайджан
1
был в запасе
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Венгрия
1 : 0
Уэльс
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
был в запасе
Венгрия
1
Уэльс
0
был в запасе