Том Локьер
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Бристоль Роверс
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
30 дек. 1994 (25) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 20:00
Азербайджан
0 : 2
Уэльс
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Азербайджан
0
Уэльс
2
минуты: 1' - 90'
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 21:45
Уэльс
1 : 1
Хорватия
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Уэльс
1
Хорватия
1
минуты: 1' - 90'
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 21:45
Словакия
1 : 1
Уэльс
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Словакия
1
Уэльс
1
минуты: 1' - 90'
6.09.2019 6 сент. 2019 пт 21:45
Уэльс
2 : 1
Азербайджан
6.09.2019 6 сент. 2019 пт 21:45
был в запасе
Уэльс
2
Азербайджан
1
был в запасе
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Венгрия
1 : 0
Уэльс
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
был в запасе
Венгрия
1
Уэльс
0
был в запасе