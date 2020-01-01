Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Итан Ампаду
№26
Защитник
Подписаться
Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
14 сент. 2000 (19) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
РБ Лейпциг
0
0
0
0
0