Итан Ампаду
№26
Защитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
14 сент. 2000 (19) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
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П
Ж
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РБ Лейпциг
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