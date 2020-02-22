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Итан Ампаду
№26
Защитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
14 сент. 2000 (19) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Шальке-04
0 : 5
РБ Лейпциг
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
5
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
РБ Лейпциг
3 : 0
Вердер
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Вердер
0
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
Бавария
0 : 0
РБ Лейпциг
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Бавария
0
РБ Лейпциг
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Боруссия
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Боруссия
2
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 0
РБ Лейпциг
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
2
РБ Лейпциг
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Унион
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Унион
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Аугсбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Аугсбург
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Боруссия
3 : 3
РБ Лейпциг
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
был в запасе
Боруссия
3
РБ Лейпциг
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Фортуна
0 : 3
РБ Лейпциг
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Фортуна
0
РБ Лейпциг
3
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Падерборн
2 : 3
РБ Лейпциг
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Падерборн
2
РБ Лейпциг
3
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
РБ Лейпциг
4 : 1
Кельн
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
4
Кельн
1
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
Герта
2 : 4
РБ Лейпциг
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Герта
2
РБ Лейпциг
4
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
8 : 0
Майнц
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
8
Майнц
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Фрайбург
2 : 1
РБ Лейпциг
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
2
РБ Лейпциг
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Байер
1 : 1
РБ Лейпциг
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Байер
1
РБ Лейпциг
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
РБ Лейпциг
1 : 3
Шальке-04
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Шальке-04
3
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
Вердер
0 : 3
РБ Лейпциг
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
Вердер
0
РБ Лейпциг
3
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Бавария
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Бавария
1
был в запасе
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:30
Боруссия
1 : 3
РБ Лейпциг
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:30
был в запасе
Боруссия
1
РБ Лейпциг
3
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Унион
0 : 4
РБ Лейпциг
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
Унион
0
РБ Лейпциг
4
был в запасе