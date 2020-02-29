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Матч-центр
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Рунар Рунарссон
№1
Вратарь
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Команда
Дижон
Гражданство
Исландия
Дата рождения
18 февр. 1995 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:30
ПСЖ
4 : 0
Дижон
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Монако
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Бордо
2 : 2
Дижон
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Дижон
2
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 3
Нант
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Дижон
3
Нант
3
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Ним
2 : 0
Дижон
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Ним
2
Дижон
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 0
Брест
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Дижон
3
Брест
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Монпелье
2 : 1
Дижон
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
2
Дижон
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
Дижон
1 : 0
Лилль
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
был в запасе
Дижон
1
Лилль
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Дижон
2 : 2
Метц
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Дижон
2
Метц
2
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Амьен
1 : 1
Дижон
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Амьен
1
Дижон
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
Нант
1 : 0
Дижон
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Дижон
2 : 2
Монпелье
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
был в запасе
Дижон
2
Монпелье
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
1 : 0
Дижон
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Лилль
1
Дижон
0
был в запасе
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:45
Дижон
2 : 1
ПСЖ
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Дижон
2
ПСЖ
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Брест
2 : 0
Дижон
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Брест
2
Дижон
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
Лион
0 : 0
Дижон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
был в запасе
Лион
0
Дижон
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Дижон
1 : 0
Страсбур
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Дижон
1
Страсбур
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
1 : 2
Дижон
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Реймс
1
Дижон
2
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Дижон
0 : 0
Марсель
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
был в запасе
Дижон
0
Марсель
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
2 : 1
Дижон
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ницца
2
Дижон
1
был в запасе
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