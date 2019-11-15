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Матч-центр
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Яссе Туоминен
№24
Нападающий
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Команда
БАТЭ
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
12 нояб. 1995 (24) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
Финляндия
3 : 0
Лихтенштейн
21'
21'
21'
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
21'
минуты: 1' - 90'
Финляндия
3
Лихтенштейн
0
минуты: 1' - 90'
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
19:00
Финляндия
3 : 0
Армения
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
19:00
был в запасе
Финляндия
3
Армения
0
был в запасе
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
19:00
Босния и Герцеговина
4 : 1
Финляндия
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Босния и Герцеговина
4
Финляндия
1
минуты: 1' - 90'
8.09.2019
8 сент. 2019
вс
21:45
Финляндия
1 : 2
Италия
8.09.2019
8 сент. 2019
вс
21:45
минуты: 75' - 90'
Финляндия
1
Италия
2
минуты: 75' - 90'
5.09.2019
5 сент. 2019
чт
21:45
Финляндия
1 : 0
Греция
5.09.2019
5 сент. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 87'
Финляндия
1
Греция
0
минуты: 1' - 87'