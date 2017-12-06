Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Валон Ахмеди
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Марибор
Гражданство
Албания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
6.12.2017
6 дек. 2017
ср
22:45
Марибор
1 : 1
Севилья
6.12.2017
6 дек. 2017
ср
22:45
был в запасе
Марибор
1
Севилья
1
был в запасе
21.11.2017
21 нояб. 2017
вт
20:00
Спартак
1 : 1
Марибор
21.11.2017
21 нояб. 2017
вт
20:00
был в запасе
Спартак
1
Марибор
1
был в запасе
1.11.2017
1 нояб. 2017
ср
22:45
Ливерпуль
3 : 0
Марибор
1.11.2017
1 нояб. 2017
ср
22:45
был в запасе
Ливерпуль
3
Марибор
0
был в запасе
17.10.2017
17 окт. 2017
вт
21:45
Марибор
0 : 7
Ливерпуль
17.10.2017
17 окт. 2017
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Марибор
0
Ливерпуль
7
минуты: 1' - 90'
26.09.2017
26 сент. 2017
вт
21:45
Севилья
3 : 0
Марибор
26.09.2017
26 сент. 2017
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Марибор
0
минуты: 1' - 90'
13.09.2017
13 сент. 2017
ср
21:45
Марибор
1 : 1
Спартак
13.09.2017
13 сент. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 69'
Марибор
1
Спартак
1
минуты: 1' - 69'