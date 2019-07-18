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Лента
Матч-центр
Моя команда
Сергей Платика
№16
Нападающий
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
9 июня 1991 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
Милсами
1 : 2
ФКСБ
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Милсами
1
ФКСБ
2
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
ФКСБ
2 : 0
Милсами
33'
33'
33'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
2
Милсами
0
минуты: 1' - 90'