Сергей Платика
№16
Нападающий
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
9 июня 1991 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
Милсами
1 : 2
ФКСБ
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Милсами
1
ФКСБ
2
минуты: 1' - 90'
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:30
ФКСБ
2 : 0
Милсами
33'
33'
33'
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
2
Милсами
0
минуты: 1' - 90'