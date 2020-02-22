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Кевин Бонифази
№41
Защитник
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Команда
СПАЛ
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 мая 1996 (24) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы квалификация
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
СПАЛ
1 : 2
Ювентус
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
40'
40'
40'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:30
СПАЛ
1 : 2
Сассуоло
23'
23'
23'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:30
23'
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Лацио
5 : 1
СПАЛ
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:00
СПАЛ
1 : 3
Болонья
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:00
был в запасе
СПАЛ
1
Болонья
3
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Торино
1 : 0
Болонья
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Торино
1
Болонья
0
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
22:45
Рома
0 : 2
Торино
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
22:45
был в запасе
Рома
0
Торино
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Торино
1 : 2
СПАЛ
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Торино
1
СПАЛ
2
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Торино
2 : 1
Фиорентина
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Торино
2
Фиорентина
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:00
Дженоа
0 : 1
Торино
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Дженоа
0
Торино
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Удинезе
1 : 0
Торино
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Удинезе
1
Торино
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
Торино
0 : 0
Наполи
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Торино
0
Наполи
0
был в запасе
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
21:45
Парма
3 : 2
Торино
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
21:45
был в запасе
Парма
3
Торино
2
был в запасе
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
Торино
2 : 1
Милан
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
был в запасе
Торино
2
Милан
1
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Сампдория
1 : 0
Торино
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
1
Торино
0
был в запасе
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
21:45
Торино
1 : 2
Лечче
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
Аталанта
2 : 3
Торино
24'
24'
24'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
24'
минуты: 1' - 90'
Аталанта
2
Торино
3
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Торино
2 : 1
Сассуоло
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Торино
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'