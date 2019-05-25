Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Антонио Сантурро
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
29 февр. 1992 (28) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
25.05.2019
25 мая 2019
сб
21:30
Болонья
3 : 2
Наполи
25.05.2019
25 мая 2019
сб
21:30
был в запасе
Болонья
3
Наполи
2
был в запасе
13.05.2019
13 мая 2019
пн
20:00
Болонья
4 : 1
Парма
13.05.2019
13 мая 2019
пн
20:00
был в запасе
Болонья
4
Парма
1
был в запасе
6.05.2019
6 мая 2019
пн
21:30
Милан
2 : 1
Болонья
6.05.2019
6 мая 2019
пн
21:30
был в запасе
Милан
2
Болонья
1
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:00
Фиорентина
0 : 0
Болонья
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Фиорентина
0
Болонья
0
был в запасе
18.02.2019
18 февр. 2019
пн
22:30
Рома
2 : 1
Болонья
18.02.2019
18 февр. 2019
пн
22:30
был в запасе
Рома
2
Болонья
1
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
Парма
0 : 0
Болонья
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
был в запасе
Парма
0
Болонья
0
был в запасе
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
22:30
Болонья
0 : 0
Милан
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
22:30
был в запасе
Болонья
0
Милан
0
был в запасе
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Болонья
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Болонья
1
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
Болонья
0 : 0
Фиорентина
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Болонья
0
Фиорентина
0
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
Кьево
2 : 2
Болонья
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Кьево
2
Болонья
2
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
20:00
Болонья
1 : 2
Аталанта
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
20:00
был в запасе
Болонья
1
Аталанта
2
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:30
Сассуоло
2 : 2
Болонья
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:30
был в запасе
Сассуоло
2
Болонья
2
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:00
Болонья
2 : 2
Торино
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:00
был в запасе
Болонья
2
Торино
2
был в запасе
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
16:00
Кальяри
2 : 0
Болонья
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
16:00
был в запасе
Кальяри
2
Болонья
0
был в запасе
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
22:00
Ювентус
2 : 0
Болонья
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
22:00
был в запасе
Ювентус
2
Болонья
0
был в запасе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
Болонья
0 : 1
СПАЛ
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
был в запасе
Болонья
0
СПАЛ
1
был в запасе