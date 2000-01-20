Риккардо Дага
№29
Вратарь
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Команда
Кальяри
Гражданство
Италия
Дата рождения
13 янв. 2000 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
Удинезе
2 : 0
Кальяри
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
был в запасе
Удинезе
2
Кальяри
0
был в запасе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
Кальяри
1 : 0
Дженоа
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
был в запасе
Кальяри
1
Дженоа
0
был в запасе
6.10.2018 6 окт. 2018 сб 16:00
Кальяри
2 : 0
Болонья
6.10.2018 6 окт. 2018 сб 16:00
был в запасе
Кальяри
2
Болонья
0
был в запасе
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:30
Интер
2 : 0
Кальяри
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:30
был в запасе
Интер
2
Кальяри
0
был в запасе
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 22:00
Кальяри
0 : 0
Сампдория
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 22:00
был в запасе
Кальяри
0
Сампдория
0
был в запасе
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:00
Парма
2 : 0
Кальяри
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:00
был в запасе
Парма
2
Кальяри
0
был в запасе
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 21:30
Кальяри
1 : 1
Милан
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 21:30
был в запасе
Кальяри
1
Милан
1
был в запасе
2.09.2018 2 сент. 2018 вс 21:30
Аталанта
0 : 1
Кальяри
2.09.2018 2 сент. 2018 вс 21:30
был в запасе
Аталанта
0
Кальяри
1
был в запасе
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:30
Кальяри
2 : 2
Сассуоло
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:30
был в запасе
Кальяри
2
Сассуоло
2
был в запасе
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:30
Эмполи
2 : 0
Кальяри
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:30
был в запасе
Эмполи
2
Кальяри
0
был в запасе