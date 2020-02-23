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Лента
Матч-центр
Моя команда
Чема (Хосе Родригес)
№6
Защитник
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Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 марта 1992 (28) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
Хетафе
0 : 3
Севилья
86'
86'
86'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Севилья
3
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
18:00
Атлетик
0 : 2
Хетафе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
18:00
был в запасе
Атлетик
0
Хетафе
2
был в запасе