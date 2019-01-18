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Иван Альехо
№14
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 февр. 1995 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
18.01.2019
18 янв. 2019
пт
23:00
Хетафе
4 : 0
Алавес
18.01.2019
18 янв. 2019
пт
23:00
был в запасе
Хетафе
4
Алавес
0
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
Хетафе
2 : 0
Бетис
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
был в запасе
Хетафе
2
Бетис
0
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:00
Райо Вальекано
1 : 2
Хетафе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Хетафе
2
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:30
Хетафе
0 : 2
Атлетико
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:30
был в запасе
Хетафе
0
Атлетико
2
был в запасе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
21:45
Севилья
0 : 2
Хетафе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
21:45
был в запасе
Севилья
0
Хетафе
2
был в запасе
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
21:00
Хетафе
0 : 0
Вальядолид
42'
42'
42'
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
21:00
минуты: 1' - 46'
Хетафе
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 46'
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
21:15
Хетафе
2 : 0
Эйбар
46'
46'
46'
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
21:15
минуты: 1' - 71'
Хетафе
2
Эйбар
0
минуты: 1' - 71'
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
23:15
Реал
2 : 0
Хетафе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
23:15
минуты: 64' - 90'
Реал
2
Хетафе
0
минуты: 64' - 90'