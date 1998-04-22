Кристоффер Айер
№35
Защитник
Подписаться
Команда
Селтик
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
17 апр. 1998 (22) года
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Селтик
1 : 3
Копенгаген
16'
16'
16'
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Селтик
1
Копенгаген
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Копенгаген
1 : 1
Селтик
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Копенгаген
1
Селтик
1
минуты: 1' - 90'