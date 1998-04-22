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Лента
Матч-центр
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Кристоффер Айер
№35
Защитник
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Команда
Селтик
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
17 апр. 1998 (22) года
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Селтик
1 : 3
Копенгаген
16'
16'
16'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Селтик
1
Копенгаген
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Копенгаген
1 : 1
Селтик
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Копенгаген
1
Селтик
1
минуты: 1' - 90'