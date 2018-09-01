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Деян Больевич
№90
Защитник
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Команда
Луч
Гражданство
Черногория
Дата рождения
30 мая 1990 (30) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
2017/2018
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
11:00
Луч
0 : 1
Мордовия
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
11:00
был в запасе
Луч
0
Мордовия
1
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
8:00
Луч
0 : 1
Краснодар-2
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
8:00
был в запасе
Луч
0
Краснодар-2
1
был в запасе
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
Луч
3 : 0
Армавир
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
был в запасе
Луч
3
Армавир
0
был в запасе
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
19:00
Нижний Новгород
0 : 0
Луч
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
19:00
минуты: 86' - 90'
Нижний Новгород
0
Луч
0
минуты: 86' - 90'
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
10:00
Луч
0 : 0
Балтика
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
10:00
был в запасе
Луч
0
Балтика
0
был в запасе
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
Ротор
1 : 0
Луч
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
Луч
0 : 1
Химки
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Химки
1
минуты: 1' - 90'