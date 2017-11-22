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Оливер Пражновски
№21
Защитник
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Команда
Луч
Гражданство
Словакия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
13:00
Луч
4 : 2
Тюмень
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
13:00
был в запасе
Луч
4
Тюмень
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Сочи
3 : 2
Луч
90'
90'
90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
3
Луч
2
минуты: 1' - 90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
8:00
Луч
3 : 1
Шинник
62'
62'
62'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
8:00
62'
минуты: 1' - 90'
Луч
3
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
8:00
Луч
1 : 1
Химки
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
8:00
минуты: 1' - 68'
Луч
1
Химки
1
минуты: 1' - 68'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
12:00
Томь
0 : 0
Луч
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
8:00
Луч
1 : 2
Нижний Новгород
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
8:00
минуты: 1' - 76'
Луч
1
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 76'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
15:00
Авангард
1 : 2
Луч
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Авангард
1
Луч
2
минуты: 1' - 90'
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
17:00
Кубань
0 : 0
Луч
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 1
Ротор
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
11:00
Луч
0 : 0
Факел
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
11:00
был в запасе
Луч
0
Факел
0
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 1
Зенит-2
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
11:00
был в запасе
Луч
1
Зенит-2
1
был в запасе
14.08.2017
14 авг. 2017
пн
12:00
Луч
0 : 2
Сибирь
14.08.2017
14 авг. 2017
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
Тюмень
1 : 2
Луч
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
был в запасе
Тюмень
1
Луч
2
был в запасе
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 2
Сочи
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
11:00
был в запасе
Луч
1
Сочи
2
был в запасе