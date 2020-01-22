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Матч-центр
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Иньиго Кордоба
№28
Полузащитник
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Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 марта 1997 (23) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
21:00
Эльче
1(4) : 1(5)
Атлетик
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Эльче
1(4)
Атлетик
1(5)
минуты: 1' - 90'