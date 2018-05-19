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Серхио Мора
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2017/2018
19.05.2018
19 мая 2018
сб
19:30
Малага
0 : 1
Хетафе
19.05.2018
19 мая 2018
сб
19:30
был в запасе
Малага
0
Хетафе
1
был в запасе
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Хетафе
0 : 1
Атлетико
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
был в запасе
Хетафе
0
Атлетико
1
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
13:00
Хетафе
1 : 1
Жирона
62'
62'
62'
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
13:00
был в запасе
Хетафе
1
Жирона
1
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
14:00
Эйбар
0 : 1
Хетафе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
Валенсия
1 : 2
Хетафе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
был в запасе
Валенсия
1
Хетафе
2
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:30
Хетафе
1 : 0
Эспаньол
90'
90'
90'
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:30
был в запасе
Хетафе
1
Эспаньол
0
был в запасе
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
14:00
Алавес
2 : 0
Хетафе
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
14:00
был в запасе
Алавес
2
Хетафе
0
был в запасе
2.04.2018
2 апр. 2018
пн
22:00
Хетафе
0 : 1
Бетис
2.04.2018
2 апр. 2018
пн
22:00
был в запасе
Хетафе
0
Бетис
1
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
20:30
Хетафе
0 : 1
Леванте
10.03.2018
10 марта 2018
сб
20:30
был в запасе
Хетафе
0
Леванте
1
был в запасе
3.03.2018
3 марта 2018
сб
22:45
Реал
3 : 1
Хетафе
3.03.2018
3 марта 2018
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Реал
3
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
21:30
Хетафе
3 : 0
Депортиво
25'
25'
25'
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Хетафе
3
Депортиво
0
минуты: 1' - 90'
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:00
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:00
был в запасе
Вильярреал
1
Хетафе
0
был в запасе
19.02.2018
19 февр. 2018
пн
23:00
Хетафе
3 : 0
Сельта
19.02.2018
19 февр. 2018
пн
23:00
был в запасе
Хетафе
3
Сельта
0
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
18:15
Барселона
0 : 0
Хетафе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
18:15
был в запасе
Барселона
0
Хетафе
0
был в запасе
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
14:00
Хетафе
0 : 0
Леганес
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
14:00
был в запасе
Хетафе
0
Леганес
0
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Хетафе
74'
74'
74'
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:30
был в запасе
Севилья
1
Хетафе
1
был в запасе
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
23:00
Хетафе
2 : 2
Атлетик
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
23:00
был в запасе
Хетафе
2
Атлетик
2
был в запасе
12.01.2018
12 янв. 2018
пт
23:00
Хетафе
1 : 0
Малага
12.01.2018
12 янв. 2018
пт
23:00
был в запасе
Хетафе
1
Малага
0
был в запасе
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
15:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
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