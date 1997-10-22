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Матиас Оливера
№17
Защитник
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Команда
Хетафе
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
31 окт. 1997 (22) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
Хетафе
0 : 3
Севилья
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Севилья
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
18:00
Барселона
2 : 1
Хетафе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 52'
Барселона
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 52'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
18:00
Хетафе
3 : 0
Валенсия
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
3
Валенсия
0
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
18:00
Атлетик
0 : 2
Хетафе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
18:00
Хетафе
1 : 0
Бетис
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
23:00
Леганес
0 : 3
Хетафе
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
0
Хетафе
3
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
59'
59'
59'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Вильярреал
1
Хетафе
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:00
Хетафе
2 : 0
Вальядолид
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
Эйбар
0 : 1
Хетафе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:30
Хетафе
4 : 0
Леванте
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:30
был в запасе
Хетафе
4
Леванте
0
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
Эспаньол
1 : 1
Хетафе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
Сельта
0 : 1
Хетафе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
был в запасе
Сельта
0
Хетафе
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:30
Севилья
2 : 0
Хетафе
71'
71'
71'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:30
был в запасе
Севилья
2
Хетафе
0
был в запасе