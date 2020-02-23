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Марио Эрмосо
№22
Защитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 июня 1995 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
Атлетико
3 : 1
Вильярреал
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
Атлетико
3
Вильярреал
1
был в запасе
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
Валенсия
2 : 2
Атлетико
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
был в запасе
Валенсия
2
Атлетико
2
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
23:00
Атлетико
1 : 0
Гранада
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Гранада
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Реал
1 : 0
Атлетико
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Реал
1
Атлетико
0
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:00
Атлетико
0 : 0
Леганес
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:00
был в запасе
Атлетико
0
Леганес
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
23:00
Эйбар
2 : 0
Атлетико
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
23:00
был в запасе
Эйбар
2
Атлетико
0
был в запасе
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:30
Атлетико
2 : 1
Леванте
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Атлетико
2
Леванте
1
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
18:00
Бетис
1 : 2
Атлетико
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
18:00
был в запасе
Бетис
1
Атлетико
2
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
Атлетико
2 : 0
Осасуна
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
был в запасе
Атлетико
2
Осасуна
0
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
23:00
Вильярреал
0 : 0
Атлетико
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
23:00
Атлетико
0 : 1
Барселона
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
0
Барселона
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
Гранада
1 : 1
Атлетико
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
18:00
Атлетико
3 : 1
Эспаньол
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
Севилья
1 : 1
Атлетико
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
Алавес
1 : 1
Атлетико
89'
89'
89'
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
22:00
Атлетико
2 : 0
Атлетик
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Атлетико
1 : 1
Валенсия
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Мальорка
0 : 2
Атлетико
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Мальорка
0
Атлетико
2
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
Атлетико
0 : 0
Сельта
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
Атлетико
0
Сельта
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
был в запасе
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