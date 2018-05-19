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Гидо Писсаро
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
19.05.2018
19 мая 2018
сб
19:30
Севилья
1 : 0
Алавес
19.05.2018
19 мая 2018
сб
19:30
был в запасе
Севилья
1
Алавес
0
был в запасе
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Бетис
2 : 2
Севилья
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
был в запасе
Бетис
2
Севилья
2
был в запасе
9.05.2018
9 мая 2018
ср
22:30
Севилья
3 : 2
Реал
69'
69'
69'
9.05.2018
9 мая 2018
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Реал
2
минуты: 1' - 90'
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
22:00
Леванте
2 : 1
Севилья
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
22:00
был в запасе
Леванте
2
Севилья
1
был в запасе
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
20:30
Депортиво
0 : 0
Севилья
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Депортиво
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:00
Севилья
2 : 2
Вильярреал
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:00
был в запасе
Севилья
2
Вильярреал
2
был в запасе
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
17:15
Сельта
4 : 0
Севилья
21'
21'
21'
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Сельта
4
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
31.03.2018
31 марта 2018
сб
21:45
Севилья
2 : 2
Барселона
31.03.2018
31 марта 2018
сб
21:45
минуты: 72' - 90'
Севилья
2
Барселона
2
минуты: 72' - 90'
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:00
Леганес
2 : 1
Севилья
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:00
был в запасе
Леганес
2
Севилья
1
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
18:15
Севилья
0 : 2
Валенсия
10.03.2018
10 марта 2018
сб
18:15
был в запасе
Севилья
0
Валенсия
2
был в запасе
3.03.2018
3 марта 2018
сб
18:15
Севилья
2 : 0
Атлетик
3.03.2018
3 марта 2018
сб
18:15
был в запасе
Севилья
2
Атлетик
0
был в запасе
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
21:30
Малага
0 : 1
Севилья
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Малага
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
22:45
Севилья
2 : 5
Атлетико
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
22:45
был в запасе
Севилья
2
Атлетико
5
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
15:00
Лас-Пальмас
1 : 2
Севилья
29'
29'
29'
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Лас-Пальмас
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
14:00
Севилья
1 : 0
Жирона
43'
43'
43'
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Жирона
0
минуты: 1' - 90'
3.02.2018
3 февр. 2018
сб
15:00
Эйбар
5 : 1
Севилья
3.02.2018
3 февр. 2018
сб
15:00
был в запасе
Эйбар
5
Севилья
1
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Хетафе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:30
был в запасе
Севилья
1
Хетафе
1
был в запасе
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
15:00
Эспаньол
0 : 3
Севилья
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
15:00
был в запасе
Эспаньол
0
Севилья
3
был в запасе
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
18:15
Алавес
1 : 0
Севилья
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Севилья
51'
51'
51'
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
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