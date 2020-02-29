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Пере Понс
№8
Полузащитник
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Команда
Алавес
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 февр. 1993 (27) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Леганес
1 : 1
Алавес
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Леганес
1
Алавес
1
был в запасе
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
Алавес
2 : 1
Атлетик
86'
86'
86'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
был в запасе
Алавес
2
Атлетик
1
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
Мальорка
1 : 0
Алавес
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
был в запасе
Мальорка
1
Алавес
0
был в запасе
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
23:00
Алавес
2 : 1
Эйбар
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
23:00
был в запасе
Алавес
2
Эйбар
1
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Алавес
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Севилья
1
Алавес
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Алавес
1 : 2
Вильярреал
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Алавес
1
Вильярреал
2
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
Леванте
0 : 1
Алавес
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
был в запасе
Леванте
0
Алавес
1
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
18:00
Алавес
1 : 1
Бетис
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
18:00
был в запасе
Алавес
1
Бетис
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Барселона
4 : 1
Алавес
56'
56'
56'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
56'
минуты: 1' - 90'
Барселона
4
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
23:00
Алавес
1 : 1
Леганес
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Леганес
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
Гранада
3 : 0
Алавес
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Гранада
3
Алавес
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
1 : 2
Реал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
был в запасе
Алавес
1
Реал
2
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
18:00
Эйбар
0 : 2
Алавес
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
18:00
был в запасе
Эйбар
0
Алавес
2
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
3 : 0
Вальядолид
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
был в запасе
Алавес
3
Вальядолид
0
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
Осасуна
4 : 2
Алавес
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
4
Алавес
2
минуты: 1' - 90'
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
Алавес
1 : 1
Атлетико
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
был в запасе
Алавес
1
Атлетико
1
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Вильярреал
4 : 1
Алавес
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Вильярреал
4
Алавес
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
Алавес
2 : 0
Сельта
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
был в запасе
Алавес
2
Сельта
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
Валенсия
2 : 1
Алавес
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Валенсия
2
Алавес
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
Алавес
2 : 0
Мальорка
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
минуты: 88' - 90'
Алавес
2
Мальорка
0
минуты: 88' - 90'
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