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Матч-центр
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Ваня Вучичевич
№22
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
22 марта 1998 (22) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
18.05.2019
18 мая 2019
сб
19:00
Крылья Советов
1 : 2
Спартак
18.05.2019
18 мая 2019
сб
19:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Спартак
2
был в запасе
5.05.2019
5 мая 2019
вс
14:00
Крылья Советов
1 : 1
Уфа
5.05.2019
5 мая 2019
вс
14:00
минуты: 34' - 90'
Крылья Советов
1
Уфа
1
минуты: 34' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:30
Зенит
4 : 2
Крылья Советов
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:30
был в запасе
Зенит
4
Крылья Советов
2
был в запасе
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
18:30
Крылья Советов
0 : 1
Урал
42'
42'
42'
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
18:30
минуты: 1' - 46'
Крылья Советов
0
Урал
1
минуты: 1' - 46'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:30
Динамо
1 : 0
Крылья Советов
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:30
был в запасе
Динамо
1
Крылья Советов
0
был в запасе
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Рубин
0
был в запасе
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
16:30
Краснодар
1 : 0
Крылья Советов
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
16:30
был в запасе
Краснодар
1
Крылья Советов
0
был в запасе
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
17:00
Оренбург
3 : 1
Крылья Советов
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
17:00
минуты: 82' - 90'
Оренбург
3
Крылья Советов
1
минуты: 82' - 90'
29.03.2019
29 марта 2019
пт
18:30
Крылья Советов
0 : 1
Арсенал
29.03.2019
29 марта 2019
пт
18:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Арсенал
1
был в запасе
15.03.2019
15 марта 2019
пт
19:30
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
15.03.2019
15 марта 2019
пт
19:30
был в запасе
Анжи
0
Крылья Советов
2
был в запасе
2.03.2019
2 марта 2019
сб
16:30
Локомотив
2 : 2
Крылья Советов
2.03.2019
2 марта 2019
сб
16:30
был в запасе
Локомотив
2
Крылья Советов
2
был в запасе
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
18:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
18:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Зенит
1
был в запасе
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Динамо
0
был в запасе
1.10.2018
1 окт. 2018
пн
19:30
Рубин
2 : 1
Крылья Советов
1.10.2018
1 окт. 2018
пн
19:30
был в запасе
Рубин
2
Крылья Советов
1
был в запасе
24.09.2018
24 сент. 2018
пн
18:30
Крылья Советов
0 : 3
Краснодар
24.09.2018
24 сент. 2018
пн
18:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Краснодар
3
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:00
Арсенал
4 : 0
Крылья Советов
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:00
был в запасе
Арсенал
4
Крылья Советов
0
был в запасе