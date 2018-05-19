Роминиге Куаме
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Сент-Этьен
5 : 0
Лилль
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
был в запасе
Сент-Этьен
5
Лилль
0
был в запасе
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:00
Лилль
2 : 2
Генгам
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:00
был в запасе
Лилль
2
Генгам
2
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 21:00
Амьен
-:-
Лилль
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 21:00
был в запасе
Амьен
-
Лилль
-
был в запасе
22.09.2017 22 сент. 2017 пт 21:45
Лилль
0 : 4
Монако
22.09.2017 22 сент. 2017 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лилль
0
Монако
4
минуты: 1' - 90'
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 21:00
Генгам
1 : 0
Лилль
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 21:00
был в запасе
Генгам
1
Лилль
0
был в запасе
6.08.2017 6 авг. 2017 вс 16:00
Лилль
3 : 0
Нант
6.08.2017 6 авг. 2017 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Лилль
3
Нант
0
минуты: 46' - 90'