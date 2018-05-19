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Дюрель Авуну
№18
Полузащитник
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Команда
Кан
Гражданство
Конго
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
Кан
0 : 0
ПСЖ
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
был в запасе
Кан
0
ПСЖ
0
был в запасе
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
Ницца
4 : 1
Кан
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
был в запасе
Ницца
4
Кан
1
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
Метц
1 : 1
Кан
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Кан
1
минуты: 1' - 90'
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
21:00
Амьен
3 : 0
Кан
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Амьен
3
Кан
0
был в запасе
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
18:00
Кан
1 : 3
Монпелье
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Кан
1
Монпелье
3
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
Лион
1 : 0
Кан
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
был в запасе
Лион
1
Кан
0
был в запасе
4.03.2018
4 марта 2018
вс
17:00
Кан
2 : 0
Страсбур
86'
86'
86'
4.03.2018
4 марта 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кан
2
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
Кан
2 : 2
Ренн
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Кан
2
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
Генгам
0 : 0
Кан
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
0
Кан
0
минуты: 1' - 90'
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
19:00
Кан
3 : 2
Нант
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Кан
3
Нант
2
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Кан
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Кан
1
был в запасе
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
22:45
Кан
0 : 2
Марсель
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
22:45
был в запасе
Кан
0
Марсель
2
был в запасе
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
Бордо
0 : 2
Кан
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
был в запасе
Бордо
0
Кан
2
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
ПСЖ
3 : 1
Кан
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
был в запасе
ПСЖ
3
Кан
1
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
Кан
0 : 0
Генгам
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
был в запасе
Кан
0
Генгам
0
был в запасе
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
22:00
Тулуза
2 : 0
Кан
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
2
Кан
0
был в запасе
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
19:00
Кан
1 : 2
Лион
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
19:00
был в запасе
Кан
1
Лион
2
был в запасе
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
21:00
Страсбур
0 : 0
Кан
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
0
Кан
0
минуты: 1' - 90'
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
19:00
Марсель
5 : 0
Кан
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
19:00
был в запасе
Марсель
5
Кан
0
был в запасе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
Кан
1 : 0
Амьен
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
был в запасе
Кан
1
Амьен
0
был в запасе
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