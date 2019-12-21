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Матч-центр
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Нуну Да Кошта
№29
Нападающий
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
10 февр. 1991 (29) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Страсбур
2 : 1
Сент-Этьен
78'
78'
78'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Страсбур
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Бордо
0 : 1
Страсбур
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Бордо
0
Страсбур
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Страсбур
4 : 2
Тулуза
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
4
Тулуза
2
был в запасе
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Брест
5 : 0
Страсбур
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
5
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
Страсбур
1 : 2
Лион
89'
89'
89'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
был в запасе
Страсбур
1
Лион
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Амьен
0 : 4
Страсбур
76'
76'
76'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
76'
был в запасе
Амьен
0
Страсбур
4
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Страсбур
4 : 1
Ним
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
4
Ним
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Страсбур
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Анжер
1
Страсбур
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Страсбур
1 : 0
Ницца
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Страсбур
1
Ницца
0
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
был в запасе
Марсель
2
Страсбур
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Дижон
1 : 0
Страсбур
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 74' - 90'
Дижон
1
Страсбур
0
минуты: 74' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Страсбур
1 : 0
Монпелье
17'
17'
17'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Лилль
2 : 0
Страсбур
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Лилль
2
Страсбур
0
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
Страсбур
2 : 1
Нант
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Нант
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
18:30
ПСЖ
1 : 0
Страсбур
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
18:30
был в запасе
ПСЖ
1
Страсбур
0
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:00
Страсбур
2 : 2
Монако
90'
90'
90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:00
был в запасе
Страсбур
2
Монако
2
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
Страсбур
0 : 2
Ренн
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
0
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Реймс
0 : 0
Страсбур
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
был в запасе
Реймс
0
Страсбур
0
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
18:00
Страсбур
1 : 1
Метц
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
18:00
был в запасе
Страсбур
1
Метц
1
был в запасе