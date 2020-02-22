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Стефан Баокен
№19
Нападающий
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Команда
Анжер
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 мая 1992 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Монпелье
68'
68'
68'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
68'
был в запасе
Анжер
1
Монпелье
0
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Ним
1 : 0
Анжер
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
1
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
Анжер
0 : 2
Лилль
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Анжер
0
Лилль
2
был в запасе
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
Монако
1 : 0
Анжер
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
был в запасе
Монако
1
Анжер
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Анжер
1 : 4
Реймс
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Анжер
1
Реймс
4
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
19:30
Марсель
0 : 0
Анжер
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
19:30
был в запасе
Марсель
0
Анжер
0
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Анжер
1 : 1
Ницца
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Нант
1 : 2
Анжер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Анжер
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Анжер
0 : 0
Монако
76'
76'
76'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Анжер
0
Монако
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Страсбур
26'
26'
26'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
26'
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Монпелье
0 : 0
Анжер
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Анжер
0 : 1
Брест
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Анжер
0
Брест
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Тулуза
0 : 2
Анжер
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Анжер
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:00
Анжер
4 : 1
Сент-Этьен
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:00
был в запасе
Анжер
4
Сент-Этьен
1
был в запасе
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
Лилль
2 : 1
Анжер
87'
87'
87'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
87'
минуты: 1' - 90'
Лилль
2
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Анжер
2 : 0
Дижон
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Анжер
2
Дижон
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Анжер
3 : 0
Метц
53'
53'
53'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
3
Метц
0
минуты: 1' - 90'
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
21:45
Лион
6 : 0
Анжер
90'
90'
90'
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
21:45
был в запасе
Лион
6
Анжер
0
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Анжер
3 : 1
Бордо
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Анжер
3
Бордо
1
был в запасе