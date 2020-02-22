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Димитри Ленар
№11
Полузащитник
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Команда
Страсбур
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 февр. 1988 (32) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Страсбур
0 : 0
Амьен
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
0
Амьен
0
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Лион
1 : 1
Страсбур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
19:00
Страсбур
3 : 0
Реймс
45'
45'
45'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
3
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Тулуза
0 : 1
Страсбур
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Страсбур
1 : 2
Лилль
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Лилль
2
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 3
Страсбур
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Монако
1
Страсбур
3
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Страсбур
2 : 1
Сент-Этьен
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Бордо
0 : 1
Страсбур
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Бордо
0
Страсбур
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Страсбур
4 : 2
Тулуза
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
4
Тулуза
2
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Брест
5 : 0
Страсбур
90'
90'
90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
был в запасе
Брест
5
Страсбур
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
Страсбур
1 : 2
Лион
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Лион
2
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Страсбур
4 : 1
Ним
70'
70'
70'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
70'
минуты: 1' - 90'
Страсбур
4
Ним
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Страсбур
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Страсбур
1 : 0
Ницца
36'
36'
36'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
был в запасе
Марсель
2
Страсбур
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Дижон
1 : 0
Страсбур
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Страсбур
1 : 0
Монпелье
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Лилль
2 : 0
Страсбур
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
2
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
Страсбур
2 : 1
Нант
66'
66'
66'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
66'
был в запасе
Страсбур
2
Нант
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
18:30
ПСЖ
1 : 0
Страсбур
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
18:30
минуты: 74' - 90'
ПСЖ
1
Страсбур
0
минуты: 74' - 90'
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