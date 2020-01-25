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Абдалла Н'Дур
№3
Защитник
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Команда
Страсбур
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
20 дек. 1993 (26) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 3
Страсбур
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Монако
1
Страсбур
3
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Метц
1 : 0
Страсбур
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Метц
1
Страсбур
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Бордо
0 : 1
Страсбур
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Бордо
0
Страсбур
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Амьен
0 : 4
Страсбур
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Амьен
0
Страсбур
4
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
был в запасе
Марсель
2
Страсбур
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Дижон
1 : 0
Страсбур
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Страсбур
1 : 0
Монпелье
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Лилль
2 : 0
Страсбур
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Лилль
2
Страсбур
0
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
Страсбур
2 : 1
Нант
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
был в запасе
Страсбур
2
Нант
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
18:30
ПСЖ
1 : 0
Страсбур
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
18:30
был в запасе
ПСЖ
1
Страсбур
0
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
Страсбур
0 : 2
Ренн
56'
56'
56'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
0
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Реймс
0 : 0
Страсбур
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
18:00
Страсбур
1 : 1
Метц
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
18:00
был в запасе
Страсбур
1
Метц
1
был в запасе