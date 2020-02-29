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Чибози Авазим
№5
Защитник
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Команда
Леганес
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
1 янв. 1997 (23) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Леганес
1 : 1
Алавес
72'
72'
72'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
Сельта
1 : 0
Леганес
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
Леганес
0 : 0
Бетис
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:00
Леганес
2 : 1
Реал Сосьедад
69'
69'
69'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:00
Атлетико
0 : 0
Леганес
11'
11'
11'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
0
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
23:00
Леганес
0 : 3
Хетафе
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
23:00
был в запасе
Леганес
0
Хетафе
3
был в запасе
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
21:00
Вальядолид
2 : 2
Леганес
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
2
Леганес
2
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
Леганес
2 : 0
Эспаньол
68'
68'
68'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
23:00
Алавес
1 : 1
Леганес
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Леганес
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:30
Леганес
3 : 2
Сельта
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Леганес
3
Сельта
2
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
Севилья
1 : 0
Леганес
49'
49'
49'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:00
Леганес
1 : 2
Барселона
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:00
был в запасе
Леганес
1
Барселона
2
был в запасе
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леганес
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Леганес
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
Леганес
1 : 2
Эйбар
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
был в запасе
Леганес
1
Эйбар
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:15
Реал
5 : 0
Леганес
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:15
минуты: 1' - 90'
Реал
5
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Леганес
1 : 0
Мальорка
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Леганес
1
Мальорка
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
Хетафе
2 : 0
Леганес
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Хетафе
2
Леганес
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
Леганес
1 : 2
Леванте
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:30
Гранада
1 : 0
Леганес
87'
87'
87'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Леганес
1 : 1
Атлетик
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
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