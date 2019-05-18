Гессума Фофана
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 дек. 1992 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
Генгам
2 : 2
Ним
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
был в запасе
Генгам
2
Ним
2
был в запасе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
Ренн
1 : 1
Генгам
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
был в запасе
Ренн
1
Генгам
1
был в запасе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Ницца
3 : 0
Генгам
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
был в запасе
Ницца
3
Генгам
0
был в запасе
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 22:00
Генгам
1 : 0
Анжер
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 22:00
был в запасе
Генгам
1
Анжер
0
был в запасе
20.02.2019 20 февр. 2019 ср 21:00
Бордо
0 : 0
Генгам
20.02.2019 20 февр. 2019 ср 21:00
был в запасе
Бордо
0
Генгам
0
был в запасе
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 21:00
Генгам
2 : 1
Ренн
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 21:00
был в запасе
Генгам
2
Ренн
1
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Монако
0 : 2
Генгам
78'
78'
78'
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
был в запасе
Монако
0
Генгам
2
был в запасе
8.12.2018 8 дек. 2018 сб 22:00
Генгам
1 : 2
Амьен
8.12.2018 8 дек. 2018 сб 22:00
был в запасе
Генгам
1
Амьен
2
был в запасе
5.12.2018 5 дек. 2018 ср 21:00
Дижон
2 : 1
Генгам
5.12.2018 5 дек. 2018 ср 21:00
был в запасе
Дижон
2
Генгам
1
был в запасе
1.12.2018 1 дек. 2018 сб 22:00
Генгам
0 : 0
Ницца
1.12.2018 1 дек. 2018 сб 22:00
был в запасе
Генгам
0
Ницца
0
был в запасе
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
Реймс
2 : 1
Генгам
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
был в запасе
Реймс
2
Генгам
1
был в запасе
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 19:00
Генгам
2 : 4
Лион
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 19:00
был в запасе
Генгам
2
Лион
4
был в запасе
4.11.2018 4 нояб. 2018 вс 17:00
Нант
5 : 0
Генгам
4.11.2018 4 нояб. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Нант
5
Генгам
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:00
Генгам
1 : 1
Страсбур
71'
71'
71'
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:00
минуты: 69' - 90'
Генгам
1
Страсбур
1
минуты: 69' - 90'
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:00
Кан
0 : 0
Генгам
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:00
был в запасе
Кан
0
Генгам
0
был в запасе
6.10.2018 6 окт. 2018 сб 21:00
Генгам
1 : 1
Монпелье
6.10.2018 6 окт. 2018 сб 21:00
был в запасе
Генгам
1
Монпелье
1
был в запасе
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:00
Анжер
0 : 1
Генгам
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:00
минуты: 83' - 90'
Анжер
0
Генгам
1
минуты: 83' - 90'
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Ним
0 : 0
Генгам
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
был в запасе
Ним
0
Генгам
0
был в запасе
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 18:00
Генгам
1 : 3
Бордо
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 22:00
Марсель
4 : 0
Генгам
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
4
Генгам
0
минуты: 1' - 90'
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