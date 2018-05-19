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Жан-Кристоф Буе
№16
Вратарь
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Команда
Амьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
Марсель
2 : 1
Амьен
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
был в запасе
Марсель
2
Амьен
1
был в запасе
4.05.2018
4 мая 2018
пт
21:45
Амьен
2 : 2
ПСЖ
4.05.2018
4 мая 2018
пт
21:45
был в запасе
Амьен
2
ПСЖ
2
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:00
Монако
0 : 0
Амьен
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Монако
0
Амьен
0
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
Амьен
3 : 1
Страсбур
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Амьен
3
Страсбур
1
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
18:00
Лион
3 : 0
Амьен
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
18:00
был в запасе
Лион
3
Амьен
0
был в запасе
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
21:00
Амьен
3 : 0
Кан
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Амьен
3
Кан
0
был в запасе
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
18:00
Лилль
0 : 1
Амьен
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Лилль
0
Амьен
1
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:00
Амьен
1 : 1
Труа
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:00
был в запасе
Амьен
1
Труа
1
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Амьен
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:00
был в запасе
Дижон
1
Амьен
1
был в запасе
3.03.2018
3 марта 2018
сб
22:00
Амьен
0 : 2
Ренн
3.03.2018
3 марта 2018
сб
22:00
был в запасе
Амьен
0
Ренн
2
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
Нант
0 : 1
Амьен
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Нант
0
Амьен
1
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Амьен
0
Тулуза
0
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
Бордо
3 : 2
Амьен
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Бордо
3
Амьен
2
был в запасе
3.02.2018
3 февр. 2018
сб
22:00
Амьен
0 : 2
Сент-Этьен
3.02.2018
3 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Амьен
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Амьен
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Анжер
1
Амьен
0
был в запасе
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
22:00
Амьен
3 : 1
Генгам
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Амьен
3
Генгам
1
был в запасе
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
Амьен
1 : 1
Монпелье
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
был в запасе
Амьен
1
Монпелье
1
был в запасе
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
Ницца
1 : 0
Амьен
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Амьен
0
минуты: 1' - 90'
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Амьен
0 : 1
Нант
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
был в запасе
Амьен
0
Нант
1
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
Труа
1 : 0
Амьен
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
был в запасе
Труа
1
Амьен
0
был в запасе
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