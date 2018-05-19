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Жеронимо Поблет
№5
Полузащитник
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Команда
Метц
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
Метц
0 : 4
Бордо
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
был в запасе
Метц
0
Бордо
4
был в запасе
6.05.2018
6 мая 2018
вс
18:00
Метц
1 : 2
Анжер
6.05.2018
6 мая 2018
вс
18:00
был в запасе
Метц
1
Анжер
2
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
Ренн
1 : 2
Метц
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Ренн
1
Метц
2
был в запасе
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
18:00
Метц
0 : 5
Лион
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Метц
0
Лион
5
был в запасе
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
18:00
Страсбур
2 : 2
Метц
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Метц
2
минуты: 1' - 90'
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
Метц
1 : 1
Нант
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
ПСЖ
5 : 0
Метц
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
5
Метц
0
минуты: 1' - 90'
3.03.2018
3 марта 2018
сб
22:00
Метц
1 : 1
Тулуза
3.03.2018
3 марта 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
Генгам
2 : 2
Метц
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Генгам
2
Метц
2
был в запасе
2.02.2018
2 февр. 2018
пт
22:45
Марсель
6 : 3
Метц
2.02.2018
2 февр. 2018
пт
22:45
был в запасе
Марсель
6
Метц
3
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
Метц
2 : 1
Ницца
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Метц
2
Ницца
1
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
19:00
Монако
3 : 1
Метц
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Метц
1
минуты: 1' - 90'
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
Метц
3 : 0
Сент-Этьен
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
был в запасе
Метц
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Метц
3 : 0
Страсбур
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
был в запасе
Метц
3
Страсбур
0
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
Монпелье
1 : 3
Метц
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
1
Метц
3
был в запасе
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
22:00
Метц
1 : 1
Ренн
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
22:00
Ницца
3 : 1
Метц
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
22:00
был в запасе
Ницца
3
Метц
1
был в запасе
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
Метц
0 : 3
Марсель
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Марсель
3
минуты: 1' - 90'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
Метц
0 : 2
Амьен
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
был в запасе
Метц
0
Амьен
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
Тулуза
0 : 0
Метц
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
0
Метц
0
был в запасе
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