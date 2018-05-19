Жеронимо Поблет
№5
Полузащитник
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Команда
Метц
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Метц
0 : 4
Бордо
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
был в запасе
Метц
0
Бордо
4
был в запасе
6.05.2018 6 мая 2018 вс 18:00
Метц
1 : 2
Анжер
6.05.2018 6 мая 2018 вс 18:00
был в запасе
Метц
1
Анжер
2
был в запасе
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:00
Ренн
1 : 2
Метц
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:00
был в запасе
Ренн
1
Метц
2
был в запасе
8.04.2018 8 апр. 2018 вс 18:00
Метц
0 : 5
Лион
8.04.2018 8 апр. 2018 вс 18:00
был в запасе
Метц
0
Лион
5
был в запасе
1.04.2018 1 апр. 2018 вс 18:00
Страсбур
2 : 2
Метц
1.04.2018 1 апр. 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Метц
2
минуты: 1' - 90'
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
Метц
1 : 1
Нант
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
10.03.2018 10 марта 2018 сб 19:00
ПСЖ
5 : 0
Метц
10.03.2018 10 марта 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
5
Метц
0
минуты: 1' - 90'
3.03.2018 3 марта 2018 сб 22:00
Метц
1 : 1
Тулуза
3.03.2018 3 марта 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:00
Генгам
2 : 2
Метц
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:00
был в запасе
Генгам
2
Метц
2
был в запасе
2.02.2018 2 февр. 2018 пт 22:45
Марсель
6 : 3
Метц
2.02.2018 2 февр. 2018 пт 22:45
был в запасе
Марсель
6
Метц
3
был в запасе
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
Метц
2 : 1
Ницца
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
был в запасе
Метц
2
Ницца
1
был в запасе
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 19:00
Монако
3 : 1
Метц
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Метц
1
минуты: 1' - 90'
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
Метц
3 : 0
Сент-Этьен
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
был в запасе
Метц
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Метц
3 : 0
Страсбур
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
был в запасе
Метц
3
Страсбур
0
был в запасе
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:00
Монпелье
1 : 3
Метц
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:00
был в запасе
Монпелье
1
Метц
3
был в запасе
9.12.2017 9 дек. 2017 сб 22:00
Метц
1 : 1
Ренн
9.12.2017 9 дек. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
2.12.2017 2 дек. 2017 сб 22:00
Ницца
3 : 1
Метц
2.12.2017 2 дек. 2017 сб 22:00
был в запасе
Ницца
3
Метц
1
был в запасе
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 21:00
Метц
0 : 3
Марсель
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Марсель
3
минуты: 1' - 90'
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
Метц
0 : 2
Амьен
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
был в запасе
Метц
0
Амьен
2
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
Тулуза
0 : 0
Метц
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
был в запасе
Тулуза
0
Метц
0
был в запасе
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