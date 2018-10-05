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Стивен Фортеш
№15
Защитник
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Команда
Ланс
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
17 апр. 1992 (28) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
5.10.2018
5 окт. 2018
пт
21:45
Тулуза
1 : 1
Ницца
5.10.2018
5 окт. 2018
пт
21:45
был в запасе
Тулуза
1
Ницца
1
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
Анжер
0 : 0
Тулуза
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Анжер
0
Тулуза
0
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
Тулуза
1 : 1
Монако
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
21:00
Генгам
1 : 2
Тулуза
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Генгам
1
Тулуза
2
был в запасе
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:00
Тулуза
1 : 0
Ним
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
1
Ним
0
был в запасе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
18:00
Тулуза
2 : 1
Бордо
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
18:00
был в запасе
Тулуза
2
Бордо
1
был в запасе
10.08.2018
10 авг. 2018
пт
21:45
Марсель
4 : 0
Тулуза
10.08.2018
10 авг. 2018
пт
21:45
был в запасе
Марсель
4
Тулуза
0
был в запасе