Стивен Фортеш
№15
Защитник
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Команда
Ланс
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
17 апр. 1992 (28) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
5.10.2018 5 окт. 2018 пт 21:45
Тулуза
1 : 1
Ницца
5.10.2018 5 окт. 2018 пт 21:45
был в запасе
Тулуза
1
Ницца
1
был в запасе
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 21:00
Анжер
0 : 0
Тулуза
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 21:00
был в запасе
Анжер
0
Тулуза
0
был в запасе
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 21:00
Тулуза
1 : 1
Монако
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 21:00
Генгам
1 : 2
Тулуза
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 21:00
был в запасе
Генгам
1
Тулуза
2
был в запасе
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:00
Тулуза
1 : 0
Ним
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:00
был в запасе
Тулуза
1
Ним
0
был в запасе
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 18:00
Тулуза
2 : 1
Бордо
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 18:00
был в запасе
Тулуза
2
Бордо
1
был в запасе
10.08.2018 10 авг. 2018 пт 21:45
Марсель
4 : 0
Тулуза
10.08.2018 10 авг. 2018 пт 21:45
был в запасе
Марсель
4
Тулуза
0
был в запасе