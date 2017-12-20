Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Жордан Тель
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Монако
2 : 1
Ренн
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
был в запасе
Монако
2
Ренн
1
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
19:00
Ренн
1 : 4
ПСЖ
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
19:00
был в запасе
Ренн
1
ПСЖ
4
был в запасе
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
22:00
Метц
1 : 1
Ренн
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
22:00
был в запасе
Метц
1
Ренн
1
был в запасе
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
Анжер
1 : 2
Ренн
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
был в запасе
Анжер
1
Ренн
2
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
19:00
Ренн
2 : 1
Нант
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
19:00
был в запасе
Ренн
2
Нант
1
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
Страсбур
2 : 1
Ренн
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
2
Ренн
1
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
Монпелье
0 : 1
Ренн
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
0
Ренн
1
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
Генгам
2 : 0
Ренн
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
был в запасе
Генгам
2
Ренн
0
был в запасе
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:00
Тулуза
3 : 2
Ренн
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
3
Ренн
2
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:00
Ренн
2 : 2
Дижон
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:00
был в запасе
Ренн
2
Дижон
2
был в запасе
11.08.2017
11 авг. 2017
пт
21:45
Ренн
1 : 2
Лион
11.08.2017
11 авг. 2017
пт
21:45
был в запасе
Ренн
1
Лион
2
был в запасе
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
21:00
Труа
1 : 1
Ренн
69'
69'
69'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
21:00
69'
минуты: 57' - 90'
Труа
1
Ренн
1
минуты: 57' - 90'