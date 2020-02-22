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Лента
Матч-центр
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Луис Араухо
№11
Нападающий
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Команда
Лилль
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
2 июня 1996 (23) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Лилль
3 : 0
Тулуза
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Лилль
3
Тулуза
0
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
Лилль
1 : 2
Марсель
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
Лилль
1
Марсель
2
был в запасе
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
Анжер
0 : 2
Лилль
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Анжер
0
Лилль
2
был в запасе
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
Лилль
1 : 0
Ренн
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
был в запасе
Лилль
1
Ренн
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Страсбур
1 : 2
Лилль
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
1
Лилль
2
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
Лилль
0 : 2
ПСЖ
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
Дижон
1 : 0
Лилль
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монако
5 : 1
Лилль
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 76' - 90'
Монако
5
Лилль
1
минуты: 76' - 90'
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:45
Лилль
2 : 1
Монпелье
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:45
был в запасе
Лилль
2
Монпелье
1
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
21:00
Лилль
1 : 0
Брест
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
21:00
был в запасе
Лилль
1
Брест
0
был в запасе
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:05
Лион
0 : 1
Лилль
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:05
был в запасе
Лион
0
Лилль
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
1 : 0
Дижон
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Лилль
1
Дижон
0
был в запасе
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:45
ПСЖ
2 : 0
Лилль
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
0 : 0
Метц
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Лилль
0
Метц
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:30
Марсель
2 : 1
Лилль
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 78' - 90'
Марсель
2
Лилль
1
минуты: 78' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
Лилль
3 : 0
Бордо
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
был в запасе
Лилль
3
Бордо
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
2 : 1
Лилль
73'
73'
73'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Лилль
2 : 2
Ним
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 60' - 90'
Лилль
2
Ним
2
минуты: 60' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
24'
24'
24'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
24'
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Лилль
2 : 0
Страсбур
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Лилль
2
Страсбур
0
был в запасе
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