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Лента
Матч-центр
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Тиаго Майя
№20
Полузащитник
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Команда
Лилль
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
23 марта 1997 (23) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монако
5 : 1
Лилль
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Монако
5
Лилль
1
был в запасе
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:45
ПСЖ
2 : 0
Лилль
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
ПСЖ
2
Лилль
0
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
0 : 0
Метц
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Лилль
0
Метц
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
2 : 1
Лилль
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 89' - 90'
Тулуза
2
Лилль
1
минуты: 89' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Лилль
2 : 2
Ним
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Лилль
2
Ним
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Амьен
1 : 0
Лилль
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Амьен
1
Лилль
0
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:00
Лилль
2 : 1
Нант
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 56' - 90'
Лилль
2
Нант
1
минуты: 56' - 90'