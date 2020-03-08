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Ферлан Менди
№23
Защитник
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Команда
Реал
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 июня 1995 (24) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
франция. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 1
Реал
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
минуты: 59' - 90'
Бетис
2
Реал
1
минуты: 59' - 90'
1.03.2020
1 марта 2020
вс
23:00
Реал
2 : 0
Барселона
1.03.2020
1 марта 2020
вс
23:00
был в запасе
Реал
2
Барселона
0
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
23:00
Леванте
1 : 0
Реал
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
23:00
был в запасе
Леванте
1
Реал
0
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
Реал
2 : 2
Сельта
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 84' - 90'
Реал
2
Сельта
2
минуты: 84' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
Осасуна
1 : 4
Реал
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Реал
4
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Реал
1 : 0
Атлетико
84'
84'
84'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Реал
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Реал
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Реал
2 : 1
Севилья
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 71' - 90'
Реал
2
Севилья
1
минуты: 71' - 90'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:00
Хетафе
0 : 3
Реал
90'
90'
90'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Реал
3
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
Реал
0 : 0
Атлетик
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:00
Барселона
0 : 0
Реал
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
0
Реал
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
15:00
Реал
2 : 0
Эспаньол
63'
63'
63'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
1 : 2
Реал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
был в запасе
Алавес
1
Реал
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
3
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
Эйбар
0 : 4
Реал
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Реал
4
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
0 : 0
Бетис
80'
80'
80'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:15
Реал
5 : 0
Леганес
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:15
был в запасе
Реал
5
Леганес
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
Мальорка
1 : 0
Реал
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
был в запасе
Мальорка
1
Реал
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Севилья
0 : 1
Реал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
0
Реал
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:00
Реал
3 : 2
Леванте
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:00
был в запасе
Реал
3
Леванте
2
был в запасе
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