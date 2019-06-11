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Дэвид Брукс
№20
Полузащитник
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Команда
Борнмут
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
8 июля 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Венгрия
1 : 0
Уэльс
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Венгрия
1
Уэльс
0
минуты: 1' - 90'
8.06.2019
8 июня 2019
сб
16:00
Хорватия
2 : 1
Уэльс
77'
77'
77'
8.06.2019
8 июня 2019
сб
16:00
77'
минуты: 65' - 90'
Хорватия
2
Уэльс
1
минуты: 65' - 90'
24.03.2019
24 марта 2019
вс
17:00
Уэльс
1 : 0
Словакия
60'
60'
60'
24.03.2019
24 марта 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 60'
Уэльс
1
Словакия
0
минуты: 1' - 60'