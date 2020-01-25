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Лента
Матч-центр
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Эйден О'Брайен
№22
Нападающий
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
4 окт. 1993 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Миллуолл
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Миллуолл
0
Шеффилд Юнайтед
2
минуты: 1' - 90'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
Миллуолл
3 : 0
Ньюпорт Каунти
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
был в запасе
Миллуолл
3
Ньюпорт Каунти
0
был в запасе