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Фред Оньединма
№10
Полузащитник
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2017/2018
6.02.2018
6 февр. 2018
вт
22:45
Рочдейл
1 : 0
Миллуолл
6.02.2018
6 февр. 2018
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Рочдейл
1
Миллуолл
0
минуты: 1' - 90'
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
18:00
Миллуолл
2 : 2
Рочдейл
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Миллуолл
2
Рочдейл
2
минуты: 1' - 90'
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
18:00
Миллуолл
4 : 1
Барнсли
61'
61'
61'
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
18:00
61'
минуты: 1' - 90'
Миллуолл
4
Барнсли
1
минуты: 1' - 90'