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Матч-центр
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Джейсон Каммингс
№35
Нападающий
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Команда
Питерборо Юнайтед
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
1 авг. 1995 (24) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Шрусбери Таун
2 : 2
Ливерпуль
65', 75'
65', 75'
65', 75'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
65', 75'
был в запасе
Шрусбери Таун
2
Ливерпуль
2
был в запасе
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Шрусбери Таун
1 : 0
Бристоль Сити
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
был в запасе
Шрусбери Таун
1
Бристоль Сити
0
был в запасе
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
Бристоль Сити
1 : 1
Шрусбери Таун
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
был в запасе
Бристоль Сити
1
Шрусбери Таун
1
был в запасе