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Матч-центр
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Рейсс Нелсон
№24
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 дек. 1999 (20) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2017/2018
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
3 : 2
Эвертон
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
был в запасе
Арсенал
3
Эвертон
2
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
Кристал Пэлас
1 : 1
Арсенал
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
минуты: 90' - 90'
Кристал Пэлас
1
Арсенал
1
минуты: 90' - 90'
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
23:00
Арсенал
2 : 0
Манчестер Юнайтед
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
23:00
минуты: 62' - 90'
Арсенал
2
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 62' - 90'
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
Арсенал
1 : 2
Челси
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 85'
Арсенал
1
Челси
2
минуты: 1' - 85'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Борнмут
1 : 1
Арсенал
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:30
Эвертон
0 : 0
Арсенал
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Эвертон
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:30
Арсенал
0 : 3
Манчестер Сити
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:30
был в запасе
Арсенал
0
Манчестер Сити
3
был в запасе
9.12.2019
9 дек. 2019
пн
23:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
9.12.2019
9 дек. 2019
пн
23:00
минуты: 88' - 90'
Вест Хэм
1
Арсенал
3
минуты: 88' - 90'
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
23:15
Арсенал
1 : 2
Брайтон & Хов
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
23:15
был в запасе
Арсенал
1
Брайтон & Хов
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Арсенал
2 : 2
Саутгемптон
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Арсенал
2
Саутгемптон
2
был в запасе
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Арсенал
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
22:00
минуты: 74' - 90'
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
1
минуты: 74' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:30
Арсенал
3 : 2
Астон Вилла
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:30
был в запасе
Арсенал
3
Астон Вилла
2
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:30
Уотфорд
2 : 2
Арсенал
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:30
минуты: 71' - 90'
Уотфорд
2
Арсенал
2
минуты: 71' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:30
Арсенал
2 : 2
Тоттенхэм
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:30
был в запасе
Арсенал
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:30
Ливерпуль
3 : 1
Арсенал
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:30
был в запасе
Ливерпуль
3
Арсенал
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:30
Арсенал
2 : 1
Бернли
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:30
минуты: 1' - 46'
Арсенал
2
Бернли
1
минуты: 1' - 46'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Арсенал
25'
25'
25'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 71'
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 71'